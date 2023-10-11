Поезда столкнулись на южном участке салатовой ветки метро Москвы

Фото, видео: Ветохина Екатерина / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист.

Поезда перестали ходить на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что нет движения от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — добавляется в сообщении.

Предварительно, как узнал 5-tv.ru, на участке столкнулись два поезда. Также, как сообщает источник, в результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист, его пытаются спасти.

Позднее в Дептрансе уточнили, что на станции «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. Над восстановлением движения сейчас работают специалисты.

Ситуацию прокомментировал и мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что среди пассажиров пострадавших нет.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машинисту стало плохо при движении на Сокольнической линии метро Москвы.