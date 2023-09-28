Упал на рельсы в метро: что делать и как спастись

Женщина упала на пути и погибла на станции московского метро «Улица 1905 года»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня движение на участке Таганско-Краснопресненской линии в Москве было остановлено из-за падения человека на пути. К сожалению, он погиб, но не всегда подобные инциденты заканчиваются трагедией.

Женщина упала на пути на станции «Улица 1905 года» столичного метро и скончалась. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Уточняется, что пассажирка метрополитена упала на «жесткий путь». Во время нахождения человека на путях движение на участке от станции «Октябрьское поле» до «Баррикадной» было приостановлено.

«Констатирована смерть», — пишет агентство.

В департаменте транспорта предупредили, что из-за произошедшего на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы между поездами.

Что делать, если человек упал на рельсы в метро?

Причины падения человека на рельсы могут быть самые разные — возможно, кто-то просто оступился, кого-то столкнули, а кто-то оказался на путях в силу собственной невнимательности.

Никто не застрахован от несчастных случаев в метро. Однако есть несколько правил, которые помогут спасти жизнь себе или другому человеку, попавшему в такую ситуацию.

Первым делом необходимо сообщить об инциденте сотруднику метрополитена на станции или с помощью колонны экстренного вызова. Если поезд уже подъезжает и времени звать на помощь нет, то необходимо подать сигнал машинисту. Для этого нужно сделать круговое движение рукой. Если на путях оказались вы, то ни в коем случае не пытайтесь выбраться обратно на платформу самостоятельно — вдоль стенки проложен контактный рельс с напряжением 825 вольт. Если на путях оказался другой человек, то незамедлительно предупредите его. Если до прибытия поезда есть время, и человек может двигаться самостоятельно после падения, то необходимо добраться до черно-белой рейки. Она расположена в начале платформы, если следовать по направлению движения поезда. Достигнув ее, нужно дождаться работника метрополитена. Если возможности встать нет, то необходимо лечь лицом вниз в углубление между рельсами головой к поезду, закрыть уши и замереть. Двигаться нельзя до тех пор, пока на помощь не придут работники метро. Если на рельсы упали вещи, даже очень ценные, то ни в коем случае нельзя спускаться за ними самостоятельно. Помочь вам может только сотрудник метро. Обратитесь к дежурному или полицейскому на станции. И самое главное — сохраняйте внимательность в метро и никогда не стойте у края платформы. Это поможет сократить уровень риска падения под поезд.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге беременная женщина упала под поезд в метро.