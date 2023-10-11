«Самый лакомый кусочек»: как не попасться на удочку бабника

Фото, видео: www.globallookpress.com / john rowley; 5-tv.ru

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Психолог дала несколько дельных советов.

Есть несколько эффективных способов, как женщине не попасться на удочку бабника. О них в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала провокативный психолог Елена Гусева.

По словам специалиста, необходимо стабилизировать свою самооценку, быть уверенной в себе. В таком случае бабнику не удастся обмануть с помощью красивых слов. Также важно помнить, что некоторые мужчины используют женщин, чтобы потешить свое эго.

«Как только бабник добился очередной победы и получил приз, женщина становится ему неинтересной, он переключается на другую и так до бесконечности. Отмечу, что самый лакомый кусочек для бабника — это недоступные холодные красавицы, которые также, как и мужчины-бабники не способны выстраивать эмоционально-близкие долгосрочные отношения», — отметила психолог.

Гусева подчеркнула, что бабники ищут любви, но не могут ее найти. Так происходит из-за того, что они сами не умеют любить.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли женщине встречаться с женатым мужчиной? По словам психолога, у любовниц зачастую снижается самооценка в подобных отношениях.