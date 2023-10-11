«Показывает всему миру»: как распознать серьезность намерений мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

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Как обычно ведет себя партнер, которому нужны долгосрочные отношения?

Как понять, что мужчина в отношениях настроен серьезно? Психолог Анна Коваленко привела конкретные критерии порталу dni.ru.

В первую очередь, по словам эксперта, партнер ищет внешнее признание (социум, друзья, коллеги), женщина — внутреннее (дети, родители, родственники, подруги). Так, самым очевидным подтверждением того, что мужчина хочет с вами долгосрочные отношения, является его поведение в обществе. Он знакомит женщину с друзьями, родными, гордится ею в обществе и с удовольствием показывает всему миру.

«Когда мужчина готов строить долгосрочные отношения — он всегда на связи зримо и незримо. Охраняет территорию. Он интересуется женщиной и ее и интересами, окружением. Задает вопросы и внимательно слушает ответы», — подчеркнула Коваленко.

Также такой кавалер очень активен, ведь если он не «утащил в свою пещеру добычу» (ее), значит ей завладеет кто-то другой, поэтому скорость принятия решений и их четкость играют большую роль. И он это знает, отметила психолог.

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