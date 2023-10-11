Израильские танки обстреляли с территории Ливии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ali Hashisho; 5-tv.ru

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Север страны подвергся атаке со стороны ливанской «Хезболлы», поддерживающей ХАМАС.

Напряженная обстановка сейчас и на ливано-израильской границе. Группировка «Хезболла» сообщает, что боевикам удалось уничтожить израильскую военную технику.

Ливанская «Хезболла» выступает в поддержку действий ХАМАС, а теперь еще и угрожает США ракетными ударами по американским базам в Израиле в случае, если штаты посмеют вмешаться в конфликт.

В Израиле сообщили об обстреле с территории Сирии

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.