В Израиле сообщили об обстреле с территории Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Rizek Abdeljawad

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ЦАХАЛ нанесла ответные артиллерийские удары.

Территорию Израиля обстреляли со стороны Сирии. Таким заявлением поделились в пресс-службе ЦАХАЛа.

Как сообщают представители израильской армии, было выпущено несколько ракет. Однако лишь часть из них упала на территории еврейского государства.

«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

В ответ на внезапную атаку израильские солдаты обстреляли территорию агрессора из артиллерии. Представители Сирии ситуацию никак не прокомментировали.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась ракетной атаке из сектора Газа. По данным правительства страны, было выпущено свыше трех тысяч ракет. Также приграничные районы атаковали тысячи боевики ХАМАС, объявив о начале проведения операции на территории еврейского государства.

В Израиле объявили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Россия призывает стороны конфликта прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

В Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин повел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран выразили обеспокоенность увеличением числа жертв в палестино-израильском конфликте.