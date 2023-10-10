В Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Конфликт продолжает набирать обороты.

Армия Израиля приступает к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С таким заявлением выступил министр обороны страны Йоав Галант во время встречи с израильскими военнослужащими.

«Я снял все ограничения, у нас (восстановлен. — Прим. ред.) контроль над (израильской. — Прим. ред.) территорией. Мы переходим к полномасштабному наступлению», — цитирует его издание The Times of Israel.

Галант подчеркнул, что на военнослужащих возложены масштабные задачи.

«ХАМАС хотел перемен в Газе, все изменится на 180 градусов по сравнению с тем, на что они рассчитывали. Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, чем она была», — заключил он.

Что такое ХАМАС: когда было создано движение

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле.