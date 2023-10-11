В Румынии призвали Зеленского вернуть земли стране

Фото: REUTERS / Octav Ganea

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Европейское государство считает часть регионов Украины своими.

От Владимира Зеленского потребовали уважать румынское меньшинство, проживающее на Украине, и вернуть чужие территории. Пост с таким призывом опубликовала в личном блоге сенатор Диана Шошоакэ.

Она показала карту «Великой Румынии», на которую нанесены территории Молдавии, а также украинские регионы. Отмечается, что государство хочет вернуть некогда принадлежавшие ему земли.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — говорится в публикации.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в румынском парламенте отменили выступление Зеленского. Как отмечают СМИ, представители принимающей стороны пошли на такой шаг «из соображений безопасности». Но все помнят, какой скандал произошел в парламенте Канада после визита главы киевского режима, где чествовали эсэсовца.

Помимо очередных публичных обвинений России в расписании президента Украины стоят встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом, а также премьер-министром Маркелом Чолаку. На них лидер Украины намерен обсудить укрепление отношений между странами в различных сферах.