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Советские войска освобождали норвежские города в 1944 году, однако за границей привыкли чествовать фашистов.

Пять лет назад гости из России считались в Норвегии почетными, однако в этом году на 80-летие освобождения Восточного Финнмарка от немецких оккупантов приглашение никто в стране не получит. Норвежские власти приняли решение позвать на празднование памятной даты главу Украины Владимра Зеленского.

Мэр Финнмарка Ханс-Якоб Боно подчеркнул, что «поведение Москвы не позволяет» городу направить приглашения представителям российской стороны. Тем не менее украинским друзьям приглашения направят.

«Я от имени Совета губернии Финнмарк в ближайшее время приглашу сюда президента Украины

Владимира Зеленского на 80-ю годовщину освобождения Восточного Финнмарка», — приводит слова Боно сайт VG.

Своим приглашением Норвегия хочет поблагодарить жертвовавших собой украинских солдат и их потомков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады.