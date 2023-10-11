Особое внимание: какие продукты больше всего подвержены фальсификации

В молочной и мясной продукциях больше всего фальсификатов

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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На что стоит обращать внимание и как выбрать качественный товар?

Чтобы вписаться в необходимую цену, некоторые производители начинают заменять качественное сырье низкосортным. Об этом рассказал председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По словам эксперта, не стоит экономить на питании. Лучше переплатить 20-30 рублей, отказавшись от продукции под частной маркой. Он добавил, что чаще всего некачественные компоненты встречаются в молочной и мясной продукциях.

«На первом месте, конечно, молочная продукция. На второе место я бы поставил мясные продукты: мясные консервы — говядина тушеная, свинина тушеная. Наша последняя проверка, которую мы провели в этом году, показала, что из десяти образцов мясных консервов, на этикетках которых стоит ГОСТ, ни один не прошел проверку по ГОСТу. Все образцы были забракованы», — отметил Вишневецкий.

Вместо мяса чаще всего добавляются субпродукты, соевый белок, какие-то загустители, которые не предусмотрены процедурой ГОСТа, добавки, замещающие мясное сырье. Меньше мяса — больше жира. Цена на нормальную тушенку должна начинаться от 200 рублей, указал эксперт.

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