«Лечит душу»: Запашный рассказал о вкладе звезд в реабилитацию участников спецоперации

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист цирка считает, что благотворительные концерты идут на пользу бойцам.

В филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции (СВО), на котором присутствовали российские звезды. Среди них был и народный артист РФ Аскольд Запашный, который эксклюзивно для 5-tv.ru поделился своими мыслями о мероприятии и значимости для проходящих реабилитацию бойцов.

Артист цирка признался, что обычно они с командой приезжают выступать со своей программой. Также часто приглашают бойцов на свои шоу. Запашный добавил, что все артисты, которые участвуют в благотворительных концертах, всегда делают это с большой охотой.

«Если бы это было не нужно, взрослые люди просто бы не приходили. То есть, это дело абсолютно добровольное, но когда люди приходят в зал, смотрят, это говорит о том, что интерес есть. Второе — это реакция на самих мероприятиях и после, когда мы разговариваем с людьми, мы спрашиваем, мы видим состояние до и после. Такая живительная сила искусства она как раз заключается в том, чтобы лечить душу», — рассказал Запашный.

В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко очень сильно переживала перед благотворительными концертами для военнослужащих. Певицу смущал ее репертуар.