В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Второй этап проекта делает акцент на реабилитации, спорте и общении.

В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей. За год работы первого — десятки тысяч человек получили психологическую, юридическую и финансовую помощь.

Второй же этап проекта делает акцент на реабилитации, спорте и общении.

«И возможность заниматься ребятам, общаться, организовывать клубы по интересам, заниматься спортом, совершенствоваться. В общем, собираться и продолжать дружить такие единым, боевым братством», — отметила Анна Цивилева, председатель государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Этот центр был открыт 1 марта 2023 года. Он оказывает комплексную адресную помощь участникам спецоперации и их семьям — как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.