«Ревела в гримерке»: Дайнеко о первых концертах для участников спецоперации

Фото, видео: Рамиль Ситдиков / ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что поначалу выступления давались ей тяжело. Также исполнительница испытывала стеснение перед бойцами. Но почему?

В филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции (СВО). В нем приняли участие именитые актеры, музыканты и ведущие.

Популярная певица Виктория Дайнеко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru призналась, что постоянно участвует в подобных мероприятиях. Концерты для участников СВО проводятся во многих городах, где проходят лечение и реабилитацию солдаты.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песен. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил. У меня получалось, но это было непросто. Потом я стала чуть уверенней», — отметила знаменитость.

Дайнеко добавила, что первое время комплексовала. Она призналась, что это происходило из-за репертуара, поскольку певица исполняет только «девичьи» песни.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дайнеко верит в то, что ее песни могут сбываться. Артистка призналась, что старается отказываться от грустных композиций.