«Слава Богу не сбылось!»: Виктория Дайнеко советует доверять пространству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Раньше певица расстраивалась, когда желаемое не воплощалось в реальность.

Виктория Дайнеко советует доверять пространству. Об исполнении своих желаний певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

По мнению Дайнеко, когда загадываешь желание или мечтаешь о чем-то, важно не зацикливаться на этом, иначе желаемое не сбудется.

«Я считаю, что нужно учится доверять пространству вокруг себя», — уверена певица.

Артистка поделилась своими наблюдениями и рассказала, что в те моменты, когда она от всей души хотела исполнения той или иной мечты, она просто-напросто не воплощалась в реальность. Сначала Дайнеко расстраивалась, а чуть позже к ней стала приходить мудрость.

«Спустя какое-то время ты понимаешь: „Слава Богу не сбылось!“. Поэтому если что-то не сбывается, значит так оно и надо», — убеждена певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко подчеркнула важность создания доброго контента.