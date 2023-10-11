Костомаров продал свой мотоцикл для покупки протеза руки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Стоимость японского байка спортсмен не уточнил.

Чтобы оплатить покупку протеза для правой руки, Роман Костомаров был вынужден продать свой мотоцикл Yamaha. Об этом фигурист рассказал на форуме Innofood в Сочи, передает агентство РИА Новости.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал Костомаров.

Спортсмен также поблагодарил государство за возможность компенсировать часть средств за дорогостоящие протезы. Он отметил, что некоторую сумму удастся вернуть в течение одного-двух месяцев. Жена Костомарова подчеркнула, что процесс оформления льгот был непростым, так как супруги столкнулись с подобным впервые.

Костомаров заявил о готовности тестировать протезы отечественного производства

Фигурист был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Авербух не теряет надежды вновь увидеть Костомарова на льду. Коллега знаменитого тренера учится жить в новой для себя реальности и делает все, чтобы вернуться в строй.