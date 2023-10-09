Костомаров заявил о готовности тестировать протезы отечественного производства

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Олимпийскому чемпиону ампутировали конечности в результате тяжелой болезни. Он проходит реабилитацию и активно тренируется.

Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров ознакомился с протезами российского производства на форуме «Биотехмед», который в данный момент проходит в Сочи. На мероприятие он прибыл с супругой-фигуристкой Оксаной Домниной. Спортсмен отметил, что готов лично испытать протез стопы во время своих тренировок.

«Мы уже договорились, что будем тестировать стопы — для лучшей ходьбы, для лучших ощущений. Нет пределов совершенству для более комфортной ходьбы», — сказал Костомаров.

Руководитель группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков в ходе форума заявил, что сотрудники его предприятия планируют расширить исследования практичности протезов стопы и рассчитывают на помощь Романа Костомарова.

Худяков отметил, что фигуристу на тренировках не подойдут классические модели — нужны особенные, которые можно использовать в разных видах спорта. Для тенниса, например, и для катания на коньках, подчеркнул он, нужны отдельные виды протезов.

Роман Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре фигуриста ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у пациента развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.

Сейчас Костомаров, все-таки победивший болезнь, проходит реабилитацию. Он научился передвигаться с помощью ножных протезов и вернулся к тренировкам в спортзале. В социальных сетях спортсмен показывает, как плавает в бассейне, бегает, поднимает грузы, занимается с мячом и другим инвентарем, выполняет бытовые упражнения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе он показал возможности протеза руки — впервые после госпитализации написал слово.