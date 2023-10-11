Врачи ампутировали ногу пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту

Фото: www.globallookpress.com / Chen Junqing

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Боевики палестинской группировки кинули гранату в укрытие, где прятался спортсмен.

Футболисту команды «МС Кирьят-Ям» из Северной лиги Бену Биньямину ампутировали ногу из-за травм, полученных во время нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщает издание Ynet.

По данным журналистов, мужчина вместе со своей девушкой и братом были на музыкальном фестивале в Израиле. Когда началась атака, спортсмен и его возлюбленная решили спрятаться в укрытии. Однако боевики кинули туда гранату. Родственник футболиста не пострадал, успев уехать на машине.

«Террористы бросили несколько гранат, пока они пытались спрятаться в укрытии. <…> В какой-то момент нам удалось с ними связаться. Бен шокирован из-за случившегося, но самое главное, что они живы», — рассказал отец футболиста.

Футболисту провели операцию, однако спасти конечность не удалось. В ближайшее время хирурги должны удалить оставшиеся осколки.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что территорию Израиля якобы обстреляли со стороны Сирии. Артиллеристы ЦАХАЛа нанесли ответные удары.