Песков: ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Фото: REUTERS / Mohammed Salem

Читайте нас в: Дзен Новости

Палестино-израильский конфликт продолжает набирать обороты. Чем все закончится?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию на Ближнем Востоке. В интервью журналисту Павлу Зарубину он заявил, что палестино-израильский конфликт опасен вероятностью его разрастания.

«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал он.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Израиле.