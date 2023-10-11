Умер актер из фильма «Зеленая карета» Юлиан Панич

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Читайте нас в: Дзен Новости

Причина смерти не уточняется.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, актер и режиссер Юлиан Панич скончался 9 октября. Об этом сообщает kino-teatr.ru.

Артисту было 92 года. Причина смерти не уточняется. Известно, что Панич умер во французском городе Антиб. Пока нет информации, где он будет похоронен. Родственники артиста никаких комментариев не давали.

Панич родился в 1931 году на Украине. Однако позднее его семья переехала в Москву. Будущий артист поступил в Театральное училище им. Б. Щукина. Всего за жизнь он сыграл в 20 лентах и написал книгу воспоминаний. Зрителю он известен по таким картинам, как «Зеленая карета», «Дорога домой», «Первороссияне» и «Осторожно, бабушка!»

Умерла звезда сериала «Клан» Катаржина Мерницка

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате аварии с диким слоном, произошедшей в июле прошлого года, скончался актер из Шри-Ланки Джексон Энтони. Врачи долгое время боролись за его жизнь. Однако спасти артиста не удалось.