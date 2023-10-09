Умерла звезда сериала «Клан» Катаржина Мерницка

Фото: Кадр из к/ф «Ночные сцены», реж. Марек Новицкий, 1989 г.

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За свою жизнь она состоялась не только как актриса, но и как инструктор восточных практик.

В возрасте 59 лет скончалась польская актриса театра и кино Катажина Мерницка, сообщает Co Za Tydzień.

Уточняется, что артистка ушла из жизни еще 4 октября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причины смерти не раскрываются.

Мерницка известна широкому зрителю по ролям в мелодраме «В лабиринте», «Клан», «Райская птица», «Ночная съемка», «Да здравствует любовь!» и «Скандал из-за Баси».

Актриса завершила свою карьеру после 12 лет непрерывных съемок и выступлений на сцене театра. Причиной, по ее признанию, послужил постоянный стресс. Мерницка решила заняться йогой и стала инструктором таких восточных практик, как тай-чи и цигун.

Ранее 5-tv.ru писал, что популярный в Мексике актер из «Сватов» умер за границей на 86-м году жизни.