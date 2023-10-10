Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Израиле

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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К какому единому мнению пришли лидеры двух стран?

Президент РФ Владимир Путин повел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудили палестино-израильский конфликт — стороны выразили обеспокоенность увеличением числа жертв среди гражданского населения, а также эскалацией боевых действий. Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что они должны быть завершены в ближайшее время, а также выразили готовность поспособствовать этому.

«Долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН „двугосударственной“ формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — отмечается на сайте.

Также президенты обсудили сотрудничество стран в различных областях. В пресс-службе отметили, что контакты лидеров будут продолжаться в будущем.

В Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прокомментировал конфликт между Иерусалимом и Рамаллой. По его мнению, это наглядный пример провала внешней политики Соединенных Штатов Америки (США).

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.