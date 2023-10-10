В Израиле обнаружили 1,5 тыс тел погибших боевиков ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Youssef Abu Watfa

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Сколько солдат и мирных жителей удерживают в плену палестинцы?

В Израиле обнаружено порядка 1500 тел палестинских боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press News.

«Израильские военные заявили, что обнаружили тела примерно 1500 боевиков ХАМАС на израильской территории, поскольку они получили эффективный контроль на юге и „восстановили полный контроль“ над границей», — говорится в статье.

Официальный данных пока не приводилось по этому поводу. При этом указывается, что ХАМАС и другие группировки боевиков в секторе Газа удерживают свыше 150 солдат и мирных жителей Израиля.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. Среди жертв — один россиянин, несколько считаются пропавшими без вести.

Полная блокада: что происходит в секторе Газа

Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле.