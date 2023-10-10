Зеленский в панике: все забыли про Украину на фоне ситуации в Израиле

Украина отошла на второй план на фоне ситуации в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Снизит ли Запад поддержку киевского режима?

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке все как будто сразу забыли про Украину. Владимиру Зеленскому впервые за полтора года приходиться напоминать о себе, звоня в США и Израиль. Но и это не помогает.

Вашингтон уже обещал перенаправить восемь миллиардов долларов, которые шли в Киев, на помощь Иерусалиму. И даже очередные партии танков Abrams могут проследовать тем же курсом.

Кстати, нервозность Зеленского можно объяснить и еще одним важным моментом. В руках боевиков ХАМАС уже заметили оружие, которое могло попасть к ним только с Украины. Например, американские винтовки М-4. Объяснение тут одно — тотальная коррупция, которая может стоить очень дорого киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в районе Клещеевки.