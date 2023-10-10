«Все будет не так, как было»: над Шольцем нависла серьезная угроза

Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Олафа Шольца

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Череда возмутительных публичных выходок и непопулярных поступков создали прецедент для канцлера Германии.

Прошедшие в Баварии и Гессене выборы обернулись грандиозным провалом для коалиционного правительства Олафа Шольца. Непопулярные решения и провокационные выходки на мероприятиях с участием мировых представителей нанесли канцлеру Германии непоправимый репутационный ущерб, пишет газета Focus.

Выборы в двух федеральных землях завершились в минувшее воскресенье, и в обоих случаях лидерство сохранили оппозиционные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы. Партия Олафа Шольца потерпела поражение, названное журналистами самым крупным за последние несколько лет. Теперь канцлеру придется срочно искать выходы, иначе он рискует потерять свое влияние окончательно.

Как сообщают местные СМИ, главная претензия немцев к Шольцу кроется в том, что его слова расходятся с делом.

«Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ. Все впредь будет не так, как было», — говорится в статье.

Попутно журналисты подчеркнули, что низкие показатели избираемости нельзя назвать иначе, чем катастрофа. Если Шольф действительно хочет сохранить пост, ему нужно решиться на перезагрузку и «инвентаризацию».

Добавляет проблем и существующая напряженность межлу партнерами «светофорной коалиции». Даже друзья считают Шольца никем иным, как «иллюзионистом» и «фокусником».

«Никто больше не доверяет другому, вот настоящая причина бесконечных споров. И их становится не меньше, а больше», — резюмирует издание

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольфа и Берброк освистали в Германии.