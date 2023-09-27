Чем недовольны немцы? Шольца и Бербок жестко освистали в Баварии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Три четверти населения, по данным СМИ, не согласны с действиями правительства.

Поддержка Украины стала причиной народного недовольства в Германии. В этом лично убедились Олаф Шольц и Анналена Бербок.

Канцлер и глава МИД прибыли в Баварию, чтобы поддержать кандидатов на грядущих выборах в местный парламент, но были освистаны. Избиратели недовольны тем, что власти накачивают Украину оружием, в то время как жизнь в Германии становится все дороже.

По данным издания Spiegel, три четверти населения не согласны с действиями правительства. На военную помощь Украине Германия уже потратила свыше пяти миллиардов евро.

А на прошлой неделе Бундесвер объявил о новом транше еще почти на полмиллиарда. В него войдут полсотни надводных беспилотников, тысячи снарядов и противопехотных мин, а также самоходные установки и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша обвинила Шольца во вмешательстве во внутренние дела страны.