Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО
Денис Птицын 35 0
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.
В Истринском городском округе сработало ПВО. Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил мэр Москвы.
В связи с инцидентом столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают.