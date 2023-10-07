Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.

В Истринском городском округе сработало ПВО. Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил мэр Москвы.

В связи с инцидентом столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают.