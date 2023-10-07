Названы симптомы нового штамма коронавируса «Эрис»

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Кто находится в основной зоне риска?

Среди наиболее распространенных симптомов нового штамма коронавируса «Эрис» можно выделить кашель, насморк и в редких случаях повышение температуры. Об этом в разговоре с изданием «Известия» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, более характерные проявления COVID-19, вроде потери обоняния и вкуса, встречаются гораздо реже. Также практически отсутствует необходимость госпитализировать заболевшего.

«В большинстве случаев лечение чисто симптоматическое, за исключением редких случаев тяжелого течения заболевания. В группе риска тяжелого течения заболевания с госпитализацией пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями», — уверен врач.

Поздняков подчеркнул, что человек, давно переболевший коронавирусом или вакцинированный, рискует заразиться при контакте с инфицированным. Однако болезнь будет протекать без осложнений и летального исхода.

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