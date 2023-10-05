«Важны сроки»: можно ли беременным женщинам делать прививки против гриппа

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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И какие еще вакцины стоит или не стоит делать будущим мамам?

Стоит ли ставить вакцину от гриппа женщинам, вынашивающим ребенка, и какие прививки вообще можно и даже нужно делать беременным — в материале 5-tv.ru.

Сезонные риски

Осень — традиционное время для гриппа и простуд. Многие россияне, чтобы легче перенести опасный период, делают прививки против вирусных заболеваний. Известно, что беременные и женщины после родов тяжелее переносят грипп или ОРВИ, у них даже могут возникнуть серьезные осложнения.

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, у беременных грипп протекает тяжело из-за общего состояния иммунитета, ведь организм большинство ресурсов передает ребенку, а также высокой чувствительности к гипоксии — нехватке кислорода. Среди возможных осложнений — проблемы сердечно-сосудистой и эндокринной системы, также возникает бронхиальная астма.

Прививка от гриппа

Так стоит ли ставить беременным прививки от гриппа? Согласно данным ВОЗ, при отсутствии индивидуальных противопоказаний женщины, вынашивающие малыша, могут проходить сезонную вакцинацию. После длительных наблюдений специалисты пришли к выводу, что никаких побочных явлений ни для беременных женщин, ни их детей нет. Прививка, однако, не является обязательной.

Какие прививки можно и нельзя делать беременным

По словам акушера-гинеколога Марии Милютиной, прививку от гриппа можно делать на определенных сроках, именно — втором и третьем триместре. Кроме того, при желании можно пройти вакцинацию и от других заболеваний, но далеко не всех.

«Сейчас считается, что нужно делать еще коклюш, чтобы были антитела, на позднем сроке беременности», — уточнила врач в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

А вот препараты против дифтерии и столбняка, а также от гепатита беременным противопоказаны. Равно как и прививки от краснухи, кори и паротита, так как они являются так называемыми живыми вакцинами.

Прививку от коронавирусной инфекции делать беременным можно, хотя дискуссии на этот счет во время пандемии COVID-19 все же велись.

Индивидуальные реакции

Мария Милютина уточняет, что вакцина, как любое лекарственное средство, может вызвать аллергическую реакцию. Но это касается каждого отдельного случая, когда у пациента, в том числе и беременной женщины, наблюдается индивидуальная непереносимость. Поэтому лучше делать прививки после обследования, и только по согласованию с лечащим врачом. Как отметила гинеколог, случаи бывают разные, например, женщинам с какими-то аутоиммунными заболеваниями делать прививки нельзя.

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