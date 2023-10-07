На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Европейские политики начали обижаться друг на друга.

На неформальном саммите Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гренаде, президент Франции Эммануэль Макрон и представитель Италии Джорджия Мелони спровоцировали дипломатический скандал. Сенсационной новостью делится агентство Bloomberg.

По запросу премьер-министра Великобритании Риши Сунака политики должны были провести небольшие переговоры касательно вопросов мигрантов. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес, который принимал коллег из других стран, посчитал, что это отвлекает от официальной части и отменил совместную пресс-конференцию с британским политиком, согласованную на четверг.

Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза

Европейские лидеры планировали обсудить приглашение новых членов в ЕС, поиск способов усиления геополитической мощи и развития общего оборонного потенциала. Однако всему этому помешали споры по поводу иммиграции.

«Напряженность нарастает, поскольку иммиграция фактически становится третьим направлением европейской политики. Многие лидеры предпочли бы не касаться этой проблемы, потому что они видели, как она положила конец карьерам их коллег», — сообщают журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европе нужна новая политика в отношении мигрантов. Таким мнением поделился министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.