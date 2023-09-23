Шольц выступил за строгий контроль на границах Евросоюза

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Поводом для категоричных заявлений стал скандал с выдачей виз в Польше.

На внешних границах Евросоюза могут быть ужесточены меры для избежания нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», — цитирует политика РИА Новости.

Канцлер уверен, что с Варшавой необходимо переговорить на данную тему, чтобы не усугублять миграционный кризис. Ранее Еврокомиссия направила письмо Польше, в котором потребовала разъяснений на фоне информации о выдаче польскими властями виз за взятки.

Некоторое время назад в Польше возбудили уголовное дело по факту ускорения продления виз для сотен мигрантов, подавших заявления за последние полтора года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США требуют объяснений от Польши из-за прекращения поддержки Украины.