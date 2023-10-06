Флаг снят: во Франции отвернулись от Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Knut Schulz

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Как президент Незалежной вновь опозорился?

После того как Владимир Зеленский публично поддержал действия Азербайджана в Карабахе, во французском городке Вьен сняли со здания мэрии флаг Украины. Такой приказ отдал лично глава коммуны Тьерри Ковач, передает издание Dauphiné libéré.

Он подчеркнул, что Зеленский постоянно говорит о европейских ценностях, но в то же время поддерживает действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Также Ковач добавил, что снятие флага носит скорее символический характер. От поддержки Украины он не отказывается.

«Такая форма поддержки Азербайджана неприемлема. Снятие никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — отметил Ковач.

Мэр подчеркнул, что Азербайджан продает газ по завышенной цене, чтобы финансировать свою армию. Поэтому не стоит благодарить президента Алиева за поставки гуманитарной помощи.

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История конфликта

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Антитеррористическая операция Баку в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

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МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко высказался в положительном ключе о попрошайничестве Зеленского. По его словам, лидер Украины понимает, что партнеры его кинули.