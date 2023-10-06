«Попытка судилища»: почему Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Изначально речь шла о заключении мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном, но целью встречи оказалось не это.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поехал в Испанию на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за осуждений со стороны Евросоюза. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Юрий Светов.

По его словам, изначально речь шла о заключении мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном, но накануне Франция высказалась очень негативно в сторону азербайджанской стороны.

«Накануне в Армении побывала министр иностранных дел Франции, которая осудила Азербайджан и заявила, что страна будет поддерживать Армению», — объяснил Светов.

Алиев понял, что на этой встрече, скорее всего, будет попытка судилища над Азербайджаном. Также в Европарламенте заявили о возможной резолюции о санкциях против Баку.

«Сейчас вдруг Евросоюз счел нужным занять сторону Армении и всячески осудить Азербайджан. Зачем Алиеву это нужно?» — высказался политолог.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом.

С тех пор в регионе неоднократно происходили вспышки. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент, выполнявший роль наблюдателей.

После начатой Азербайджаном 19 сентября «антитеррористической операции», которая продлилась сутки, Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган вслед за Алиевым отказался от встречи с Пашиняном в Гранаде.