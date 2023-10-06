«Глубочайшая речь»: Песков об участии Путина в пленарке на «Валдае»

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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В Кремле высоко оценил заявления, сказанные российским лидером.

В Кремле оценили выступление президента РФ Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом с журналистами пообщался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он высоко оценил заявления, сказанные российским лидером.

«Глубочайшая речь, много потребуется времени, чтобы полностью проанализировать сказанное», — сказал Песков.

Он также указал на то, что происходит трансформация участников форума, но несмотря на это, там присутствовали представители из США и Великобритании. Интерес вырос и у Южной Азии, Африки, Ближнего Востока, ОАЭ.

Путин на «Валдае» заявил, что сегодня стоит задача построить новый мир

В четверг вечером, 5 октября, президент выступил на 20-м заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Песков до этого отмечал, что выступление Путина станет «событием мирового масштаба», содержательным и очень важным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай».