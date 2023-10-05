Путин на «Валдае» заявил, что сегодня стоит задача построить новый мир

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России в начале выступления назвал важную миссию в текущее время.

Перед участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» стоит важная задача построить новый мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале выступления на пленарном заседании 20-й встречи клуба.

«Перед нами стоит задача строительства нового мира на таких определяющих этапах — роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — сказал он.

Путин добавил, что валдайские дискуссии — это отражение самых важных процессов XXI века во всей их полноте и сложности. Данный форум про традиции собирает политиков, ученых, экспертов и общественных деятелей из множества стран мира, что подтверждает высокий статус интеллектуальной площадки.

В 2023 году на Красной поляне в Сочи состоится уже 20-е юбилейное заседание Валдайского клуба. В форуме принимают участие эксперты, политики, дипломаты из множества государств, включая США, Францию, Великобританию, Канаду, Италию. Среди участников и партнеры России по БРИКС — Индия, Китай, Иран, Египет, Венесуэла, ЮАР, Эфиопия. Всего в Сочи прибыли около 140 гостей из 42 государств.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина в дискуссионном клубе «Валдай»

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