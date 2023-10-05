Прямая трансляция выступления Владимира Путина в дискуссионном клубе «Валдай»

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Анонсируя мероприятие Дмитрий Песков назвал его событием мирового масштаба.

Владимир Путин выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Анонсируя сегодняшнее мероприятие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его событием мирового масштаба. По его словам, глава государства даст оценку событиям, которы произошли за год не только в России, но и за ее пределами.

В 2023 году на Красной поляне в Сочи состоится уже 20-е юбилейное заседание Валдайского клуба. В форуме принимают участие эксперты, политики, дипломаты из множества государств, включая США, Францию, Великобританию, Канаду, Италию. Среди участников и партнеры России по БРИКС — Индия, Китай, Иран, Египет, Венесуэла, ЮАР, Эфиопия. Всего в Сочи прибыли около 140 гостей из 42 государств.

Ключевой темой юбилейного Валдайского клуба стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».