Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Еще недавно Зеленский был почетным гостем на всех международных конференциях.

США и Европа проявляют признаки усталости от украинского кризиса. Таким заявлением поделился бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в материале для Responsible Statecraft.

В качестве примера он привел недавнее решение Конгресса США об исключении финансовой помощи Украине в документе о временном финансировании правительства. По словам Биба, такая ситуация была бы невозможна в прошлом году. Однако политические тренды быстро меняются.

«Контрнаступление Украины зашло в тупик. Серия опросов общественного мнения показала, что большинство американцев сейчас выступают против дополнительной помощи Киеву <…> Спикер Палаты представителей Маккарти отказал Зеленскому в выступление на совместном заседании Конгресса, заявив, что на это недостаточно времени», — говорится в материале.

Европа также не проявляет инициативы в вопросах поддержи режима Зеленского. Недавно президент Польши Дуда сравнил Украину с тонущей жертвой. А партия «Альтернатива для Германии», долгое время выступавшая против разрыва отношений с Россией из-за конфликта на Украине, поднялась на второе место по популярности в опросах внутри страны.

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