Депутат Чепа: коррупционные чиновники с Украины для Байдена важнее, чем США

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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Аппарат президента Байдена ликвидирует сотрудников, которые внимательно следят за его тратами.

Американский лидер Джо Байден предпочитает тратить деньги на коррупционных украинских чиновников, а не собственных граждан. На это указал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями».

По его словам, экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти оставил должность под давлением — во время своей добросовестной работы он заявлял о необходимости бдительно следить за тратами на Украину. Депутат отметил, что на Западе все больше политиков протестуют против помощи Киеву.

«Сегодня большое количество политиков вынуждены высказывать свое недовольство огромными затратами, которые несут страны на поддержание развязанного ими же конфликта», — прокомментировал он.

Газета The Wall Street Journal ранее опубликовала статью, в которой указала, что уже в ноябре украинские чиновники могут не получить зарплаты. Автор называл причиной тому задержки в финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины фразой о «дне бочки».