«В объятиях любимого человека»: как нужно спать, чтобы эффективно заниматься спортом

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Реально ли совместить здоровый спорт и активные физические нагрузки?

Люди занимаются спортом, чтобы привести тело и здоровье в порядок. Но многие забывают о том, что сон тесно связан с эффективными физическими нагрузками. Вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова рассказала изданию KP.RU, как правильно сочетать сон и спорт.

Эксперт рассказала, что нужно просыпаться за один-два часа до тренировки. Также она рассказала сколько нужно уделять времени сну.

«Количество необходимого для отдыха сна с возрастом уменьшается. Тем не менее, принято считать, что в среднем это шесть-восемь часов. Подчеркну: важно не только количество, но и качество сна. В дневнике самоконтроля спортсмену каждый день необходимо отмечать выспался/не выспался и сколько спал часов», — сообщила специалист.

А заканчиваться тренировки должны за два-четыре часа до сна. Также эксперт отметила, в какой позе нужно спать.

«Лучше на спине, а еще лучше — в объятиях любимого человека. Во сне человек все равно будет менять позы», — рассказала Рябинкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно выбрать время для тренировок.