Волосы встают дыбом: ТОП-5 самых жутких языческих обрядов в истории славян

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В какие самые сумасшедшие вещи верили наши предки в погоне за собственным благополучием?

Издревле на Руси были распространены языческие верования, ставившие во главу угла взаимоотношения человека и природы. Хотя сами убеждения потеряли свою актуальность в XIV веке, отголоски тех ритуалов доносятся и до современников. От некоторых ухищрений родом из тех времен и по сей день по спине бегут мурашки. Эти пять языческих обрядов поражают своей жестокостью и странностью: слабонервным просьба не читать!

«Убийство» стариков во благо

«Убийство» стариков во благо. © РИА Новости /Свердлов

Во времена язычества повидавших жизни стариков было принято принудительно умерщвлять. Немощных мужчин и женщин вывозили в лес, где оставляли в гордом одиночестве в надежде, что выбраться из чащи они не смогут. Зимой стариков просто выгоняли на мороз: хватало нескольких часов, чтобы их жизнь обрывалась от холода.

Особо извращенные родственники специально нанимали кузнеца, который одним ударом молота по голове прекращал мучения возрастных родителей. Язычники считали, что совершали благо, завершая, таким образом, жалкое существование близких.

Топор как спасение от надвигающейся смерти

www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev

Практически с детства на Руси мальчиков учили обращаться с топором. Позже этот опасный атрибут повседневной жизни приобрел сакральное значение: топор стал своеобразным оберегом от надвигающейся смерти. Орудие после смерти одного из членов семьи специально клали на порог дома: таким образом, верующие «отсекали» визит старухи с косой, не позволяя ей забрать с собой других родственников. Похожие обряды существовали в различных регионах России, но все они неизменно были связаны с топором.

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От голода и бед один ответ

Обряд «отмыкания земли» долгое время считался лучшим способом привлечь плодородие и отогнать мор домашнего скота. Само ритуальное действо выглядело так: сначала выбирали парня, называвшегося «Юрьем», давали ему зажженный факел, украшали зеленью и клали на голову круглый пирог. Затем процессия во главе с «Юрьем» трижды обходила озимые поля.

В некоторых случаях, чтобы земля давала хороший урожай, женщины обнаженными валялись на земле, приговаривая: «Как мы катаемся по полю, так пусть и хлеб растет в трубку». Иногда подобные манипуляции проводились всем селом.

Проводы покойника, Василий Григорьевич Перов, 1865; © РИА Новости /РИА Новости

Любовь на деле, а не на словах

Патриархат в язычестве царствовал наравне с жестокостью. Каждая женщина обязана была выйти замуж, чтобы не прослыть старой девой. Когда же мужчина умирал, вдова, а иногда и любовница, выбирали самый изощренный способ отправиться на тот свет вместе с ним. Самым ужасным считалось «соревнование», по условиям которого два столба вбивали в землю рядом с могилой мужчины, привязывали веревку и испытывали на прочность организм «победительницы».

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Вопреки родственным связям

Не менее жуткий обряд был достаточно распространен в Древней Руси, хотя и общественно порицался. Пока отец взращивал в тринадцатилетнем сыне качества главы семьи, он вынужден был попутно выполнять семейные обязательства перед его состоявшейся супругой. Говорить о таких вещах публично было не принято, но вымолить у богов прощение за такие грехи было достаточно легко. Отказать свекру невестка не могла: таким образом несчастная могла навлечь беду на родственников в нескольких поколениях.

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