Самые странные традиции на Древней Руси: разводы, измены и приготовление детей

На Древней Руси детей закатывали в тесто и клали в печь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Древние русы закатывали детей в тесто и клали в печь. Что это — варварство или лечение?

Многие люди слышали про подвиги древних русов. Некоторые добрые и хорошие традиции прошли сквозь века и даже актуальны по сей день. Но на Руси были обычаи, которые современных людей могут повергнуть в шок.

Как разводились

На Руси уважительных причин для развода было несколько. Это измена, бесплодие жены или долгое отсутствие мужа, если он пропадал непонятно где.

Если после проявленной неверности супруги не мирились, то один из них мог уйти в монастырь. Если быть ближе к Богу решил муж, то женщина могла сыграть свадьбу с другим мужчиной. А ее бывший супруг мог стать священником.

Домашнее насилие на Руси

На Руси мужчина полностью отвечал за свою женщину. Муж имел право карать и миловать свою супругу, как ему захочется. А она должна была все принимать без возражений.

Физическое насилие считалось в те времена полезным и нужным. Никто бы не стал сыпать обвинения в адрес мужа, если тот избил свою жену. «Домострой» предписывал наказывать женщину «с любовью». Все избиения со стороны мужа проходили в рамках так называемого «обучения» супруги.

Бить жену можно было любыми предметами, которые попадутся под руку. Чаще всего мужчина наказывал свою возлюбленную за матерные слова и невежливое обращение к нему. Девушкам доставалось за любезные общения с другими парнями. А также за плохую работу по дому и хозяйству.

Известно, что многие злоупотребляли этой традицией и нередко родители забирали своих дочерей в ужасном состоянии. А порой женщины и вовсе умирали.

Как древние русы пытались сделать детей здоровее… и вкуснее

В Древней Руси была традиция, которая, по поверьям, позволяла вылечить больного ребенка. Называлась она «Перепекание».

Если в семье рождался слабый младенец или ребенок с кожными заболеваниями, то его отправляли в печь, чтобы вырос настоящий богатырь. Дело происходило так. В семью приглашали знахарку, которая пеленала малыша.

Но вот только укутывали младенца в сырое тесто, а открытым оставался только рот. Затем ребенка клали на лопату. После доводили печь до максимальной температуры и под заговоры отправляли в нее малыша. И так по кругу.

Очень важно было знать слова заговора наизусть. Потому что, если вдруг знахарка забывала текст, то был шанс запечь ребенка.

Интересно, что с научной точки зрения такой метод можно назвать действенным. Тело младенца и вправду закалывалось. Но вот только страшно представить, сколько было несчастных случаев.

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