Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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Теракт на газопроводах произошел 26 сентября 2023 года. Расследование ведется до сих пор. Что известно о случившемся?

Ровно год назад в Балтийском море был уничтожен основной маршрут поставок газа в Европу — газопроводы «Северный поток». И первый, и второй. Расследование ведут три страны. И что? И ничего. Туманность вокруг «Андромеды» — так называется яхта, на которой якобы плыли украинские диверсанты. Опять же по версии западных СМИ, которые расследуют активнее, чем прокуроры Германии Дании и Швеции. Версия, впрочем, не выдерживает критики. И это уже признают те, кто чуть более критичен к Украине, чем остальные.

В этом деле странностей, конечно, хоть отбавляй. Ни одна из трех стран ведущих расследование за этот год не изъяла с места происшествия главную улику — взорванную трубу. Почему? Это же кладезь информации. «Северный поток» — это уникальный инженерный проект. Трубы из специальной особо прочной стали. Задумайтесь — на российском берегу газ нагнетают под таким давлением, что он без подкачки летит почти тысячу километров до Германии.

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Толщина стенок трубы до четырех сантиметров вот этой особо прочной стали, далее вязкое полимерное покрытие в несколько слоев. А самый толстый слой оболочки — внешняя бетонная «шуба» — толщиной до 110 мм. Так что каждый метр трубы весит под две тонны. Представьте, сколько надо взрывчатки, чтобы уничтожить такую махину, да еще в четырех местах. При этом один из кусков отлетел под водой на 40 метров. Можно ли столько боеприпасов загрузить на парусную прогулочную яхту? Ответ очевиден. Так почему же мы спустя год расследования, которое ведут три страны, не слышим этого очевидного ответа — разбирался наш корреспондент Виталий Чащухин.