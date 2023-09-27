«Тянуть резину»: как прошло новое заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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С момента взрывов на газопроводах прошел ровно год.

Россия вновь призвала ООН объективно расследовать диверсии на «Северных потоках». С момента взрывов на газопроводах прошел ровно год.

Виновники теракта до сих пор не названы, а национальные расследования Германии, Дании и Швеции так и не привели к результату. Об этом на заседании Совбеза говорил наш постпред Василий Небензя — все внимательно выслушал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Первым на этом заседании слово предоставили журналистам-расследователям. Тем, кто привык делать тайное явным, ясно наверняка, почему Запад так тщательно скрывает, что именно произошло 26 октября прошлого года в мутных водах Балтики.

«Я считаю, что власти Германии, Дании, Швеции и других западных стран знают достаточно, чтобы не хотеть знать больше», — отметил журналист Дирк Полманн.

Слова приглашенных экспертов звучат весомо в отсутствии реальных результатов расследования. Совбез ООН по вопросу подрыва потоков собирался семь раз, и все — впустую.

«Северные потоки» были взорваны ровно год назад. Этим обусловлена дата проведения открытого заседания Совбеза.

А его необходимость — тем, что спустя столько времени виновных публично так никто и не объявил. Встречу запросила российская сторона, преодолевая яростное нежелание западных стран говорить по теме — уж очень она им не нравится.

«Не сомневаюсь, что сегодня мы вновь услышим от западных коллег, что Россия, мол, отвлекает совет от более серьезных проблем, настаивая на обсуждении теракта в отношении „Северных потоков“. Их тактика немудрена и понятна — тянуть резину сколько получится, в идеале еще год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно», — говорит Небензя.

Тактика налицо — страны Запада отмахиваются от призывов России к открытому расследованию. Германия, Швеция и Дания неторопливо ведут свои собственные, США все устраивает, их представитель негодует: зачем отвлекать уважаемых людей.

«Мы сожалеем, что Россия продолжает созывать заседания по этой теме, несмотря на большое количество других важных тем. США неоднократно высказывали свою обеспокоенность диверсиями на «Северных потоках“», — сказал представитель США.

Обеспокоенность проявлялась в виде версий в мейнстримной западной прессе. «Потоки», якобы, взорвали шестеро инициативных украинских диверсантов, арендовавших в Польше прогулочное судно — или вообще все это сделала Россия.

«Чего мы только не слышали за прошедший год. И что Россия сама взорвала функционирующий в ее интересах газопровод. И что это сделали какие-то „туристы“ на парусной яхте», — напоминает Небензя.

Наиболее же пока убедительной выглядит версия Пулитцеровского лауреата Сеймура Херша. Он считает, что бомбы под «потоками» заложили американские спецназовцы во время учений НАТО на Балтике.

Спустя ровно год после подрыва он выпустил новую статью. О том, зачем именно Америке нужны были эти взрывы.

«Подрыв двух российских трубопроводов не имел никакого отношения к военному конфликту на Украине. <…> Что это было частью политической программы неоконсерваторов, призванной не позволить Шольцу и Германии на фоне надвигавшейся зимы и прекращения поставок газа струсить и запустить остановленный «Северный поток — 2“», — гласит его материал.

В итоге страны Совбеза ООН разделились на два лагеря. Одни, понимая, что все все понимают, пытаются дело замять, другие призывают скорее найти виновных.

Эксперты отмечают: на восстановление «Северных потоков» нужно потратить не меньше полумиллиарда долларов и как минимум год времени. Впрочем, в условиях санкционной войны этот вопрос пока на повестке не стоит. На вопрос же, сколько времени займут поиски виновного и понесет ли он наказание, пока не берется ответить ни один эксперт.

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