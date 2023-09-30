Мама Виктории Бони оценила ее «новое» лицо после пластики: «Ты мой китаеночек!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; Telegram / Виктория Боня / v_bonya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Реакция родительницы блогера была довольной интересной.

Блогер Виктория Боня попросила свою мать честно высказать мнение о том, как изменилось ее лицо после пластической операции.

Изначально Виктория легла под нож хирурга, чтобы сделать «лисьи глазки», как у модели Беллы Хадид. После восстановления первые две недели Боня сетовала, что не может показать свое лицо, потому что она напоминала себе куклу из фильма ужасов «Пила». Дальше на знаменитость обрушились хейтеры в сети, из-за чего она заявила — что не будет показывать лицо подписчикам. Но сделала исключения для некоторых — новую внешность обещала показать в закрытом Telegram-канале, куда можно попасть за небольшую плату в 1300 рублей.

«Ситуация тревожная»: чем обернется для Бони ее попытка заработать в Telegram

«Ой, ты мой китаеночек. Как будто ты без макияжа. В целом — ты. Главное, чтобы тебе было хорошо. Я тебя узнала. Еще же два месяца восстановления. Глазки повыразительнее стали. Губочки хорошенькие, как всегда», — поделилась женщина.

Мать Бони также обратила внимание, что в нижней части лица нос визуально приподнялся. Она подчеркнула, что ведущая стала выглядеть гораздо моложе.

«Ты выглядишь очень хорошо. Я говорила тебе, голубушка, ты — прекрасна. Ты всегда выглядишь на 25», — ответила мать на вопрос Виктории о возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве идей.