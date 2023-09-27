«Ситуация тревожная»: чем обернется для Бони ее попытка заработать в Telegram

Жорин: Боне может грозить реальный срок до 10 лет по делу о мошенничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Знаменитости часто недооценивают последствий своих действий, однако закон помогает смотреть на них под правильным углом.

Бывшей российской телеведущей и новоиспеченному блогеру Виктории Боне может грозить до десяти лет лишения свободы, если ее действия сочтут мошенничеством. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Боня решила «прогреть» своих подписчиков, заманив их в платный Telegram-канал. Она обещала выложить туда супер-эксклюзивное фото своего лица после пластической операции, но только если наберет 30000 подписчиков. Стоимость вступления в канал, на минуточку, составила 1,3 тысячи рублей.

Только вот Виктория и 300 человек набрать не смогла. А для самых преданных фанатов, которые все же заплатили, она фотографию пожалела, заявила, что канал будет носить чисто информационный характер.

«Ситуация для Бони достаточно тревожная, на мой взгляд, а признаки состава преступления есть. Формальные признаки», — прокомментировал он.

Собеседник пояснил, что мошенничество — это завладение чужим имуществом, в том числе денежными средствами, путем обмана или злоупотребления доверием. А в данном случае, люди ожидали увидеть нечто другое, нежели им предоставил.

«В зависимости от размера средств, которые были перечислены, это может быть мошенничество в особо крупном размере, и наказание за это грозит до десяти лет лишения свободы», — отметил Жорин.

Адвокат обратил внимание, что блогеры перестали быть неприкасаемыми, а учитывая наличие формального состава преступления, возбуждение уголовного дела имеет место быть. Роль тут будут играть выбранная статья и ответственное ведомство.

«Возможно, захотят сделать этот процесс показательным, и тогда может быть не одна статья, а ряд стаей. И „статья-спутник“ о легализация доходов, полученных преступных путем», — добавил эксперт.

Сергей Жорин порекомендовал звезде «Дома-2» свернуть канал и направить деньги обратно их владельцам, пока не стало поздно. Специалист считает, что многие известные личности порой недооценивают последствий своих действий. Им кажется, что это все шутки, розыгрыши, и за это ничего не будет.

«Но только с точки зрения уголовного кодекса, каждый человек, который перечислил ту или иную сумму денег и не получил то, за что он платил, может стать потерпевшим. А она может стать подозреваемой, обвиняемой и, не дай бог, осужденной. На мой взгляд, ей стоит отнестись к этому вопросу серьезно и ответственно, потому что это может закончиться не очень хорошо», — заключил он.

Саму Викторию, проживающую с дочкой в Монако, развернувшийся скандал сильно позабавил. В своем Telegram-канале она написала, что не имеет ничего против любого пиара, если он, конечно же не вредит, чьему-то здоровью и жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что скрывающая лицо Виктория Боня случайно показала результат пластики.