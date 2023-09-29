Пенсии и пособии: как изменятся соцвыплаты в России в 2024 году?

Пенсии и пособия вырастут в размере в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Тем временем уже с октября власти повысят зарплаты ряду госслужащих.

В следующем году граждан России ожидает увеличение размера ряды социальных выплат. Подробнее о том, какие выплаты будут проиндексированы и на сколько, рассказали в Минтруде.

Размер пенсии в России в 2024 году

Индексация коснется и пенсионеров. Так, с 1 января Минтруд планирует увеличить выплаты по старости на 1 628 рублей, до 23 405 рублей. На эти цели власти выделят свыше десяти триллионов рублей.

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Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком в России в 2024 году

Если вы временно не можете работать в силу различных причин, то государством предусмотрено пособие, которые также будет проиндексировано в следующем году. В 2023-м гражданин может получить 83 тысячи рублей, однако скоро сумма значительно увеличиться.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении Минтруда.

Кроме того, пособия порадуют и семей с детьми, а также беременных женщин.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 октября в России повысят зарплаты работникам бюджетной сферы и некоторым служащим госучреждений. Также увеличатся зарплаты и пенсии военных, силовиков и приравненных к ним граждан.