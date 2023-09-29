В Госдуму внесен проект об увеличении МРОТ в следующем году

В Госдуму внесен проект о МРОТ в 19 242 руб в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Читайте нас в: Дзен Новости

Каким показатель будет в 2024-м?

В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в размере 19 242 рубля в следующем году. Информация следует из документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — следует из проекта.

Прежде глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции. Вместе с этим вырастут заработные платы более чем 4,5 миллиона граждан.

Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября. Ожидается, что индексация затронет работников бюджетной сферы и некоторых служащих госучреждений. Также увеличатся зарплаты и пенсии военных, силовиков и приравненных к ним граждан.