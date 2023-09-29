Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму

Фото: Разумный Евгений / ТАСС

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С соответствующей инициативой выступили в ЛДПР.

Партия ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким разработала законопроект о нулевой ставке НДФЛ. Он будет распространяться на граждан, которые зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. Проект внесут в Государственную думу. Ранее он был направлен в правительство России и получил одобрение.

Лидер ЛДПР рассказал «Известиям», что нельзя забирать деньги в казну государства с людей, которые немного зарабатывают.

«Считаем, что облагать налогом людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, недопустимо. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан. Необходимо продолжать держать на контроле вопросы борьбы с бедностью», — рассказал Слуцкий.

Политик отметил, что президент России Владимир Путин уделяет этому вопросу много внимания. А все меры по развитию экономики должны служить благосостоянию граждан страны и увеличению населения, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо.