Родственникам погибших в СВО бойцов выдадут удостоверения о праве на льготы

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Какую поддержку смогут получать граждане от государства?

Удостоверения единого образца о праве на льготы будут получать семьи погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов. Постановление об этом подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

В документе говорится о праве на льготы для граждан, чьи родственники погибли в ходе боев с 24 февраля 2022 года. Россияне смогут получать ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца и другую социальную поддержку.

«Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, забота о героях СВО и их семьях — долг для всех уровней власти в России.