Путин встретился с военными, отличившимися в бою в Урожайном

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент отметил мужество и героизм военнослужащих.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

Российский лидер отметил героизм бойцов, принимавших участие в бою в районе Урожайного.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, забота о героях СВО и их семьях — долг для всех уровней власти в России.