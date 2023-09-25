«Бой героический»: Шойгу доложил Путину о подвиге российских бойцов под Урожайным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Награды за успехи на поле боя был удостоен заместитель командира взвода.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о бое в населенном пункте Урожайное Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня за успехи на данном направлении Героем России стал заместитель командира взвода Иван Калашников. Песков назвал бой героическим.

«О всех деталях Шойгу рассказал Путину — о том, что там происходило», — добавил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы вытеснили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Орехово-Василевка.